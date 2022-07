Ultim’ora Juventus, lo ha scelto Allegri: new entry UFFICIALE

Juventus, mancava soltanto l’ufficialità, che è arrivata nel tardo pomeriggio: nuovo ingresso ufficiale nell’organico di Allegri.

Potrebbe essere una settimana ricca di annunci ufficiali quella che è appena iniziata, in casa Juventus. I bianconeri, infatti, aspettano di raccogliere i frutti del proprio lavoro sul mercato, sia in entrata che in uscita. Manca sempre meno prima della definizione totale delle operazioni legate a Pogba e Di Maria, che tra poche ore dovrebbero varcare i cancelli della Continassa per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la loro firma sui rispettivi contratti.

Intanto, nel tardo pomeriggio è trapelata un’importante novità. Come ha reso noto il club bianconero con un annuncio apparso sui propri profili ufficiali, Paolo Bianco entrerà a far parte dello staff tecnico di Max Allegri. Allenato dal tecnico livornese durante la comune esperienza cagliaritana, Bianco ha già esperienza come secondo allenatore, avendo ricoperto quel ruolo con De Zerbi, allo Shakhtar. Un innesto sicuramente da attenzionare, che fa capire come Allegri voglia allargare le maglie della cerchia dei propri fedelissimi, accogliendo anche idee diverse dai diktat tattici a cui di solito viene associato l’attuale allenatore della Juve.

Ecco la nota ufficiale del club: “Ufficiale | Benvenuto a Paolo Bianco, che entra nello staff della Juventus come collaboratore tecnico!”