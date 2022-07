Calciomercato Juventus, bancomat De Ligt: poker d’acquisti e rosa da Scudetto

Ci si avvicina sempre più al giorno dell’inizio degli allenamenti in gruppo e il calciomercato della Juventus si infiamma.

Sono giorni davvero bollenti quelli legati ai trasferimenti della squadra bianconera, che è impegnata nel definire le trattative per far si che alla corte di Allegri arrivino i giocatori richiesti dal tecnico. Allo stesso tempo la dirigenza deve anche pensare alle cessioni, che garantiranno alla Juventus un tesoretto che dovrà essere per forza di cose reinvestito per trovare altri campioni che possano elevare il livello tecnico della squadra.

I tifosi sperano che i nuovi giocatori possano arrivare al più presto a Torino. E ovviamente lo spera anche mister Allegri, che deve lavorare sul campo nelle prossime settimane per preparare al meglio la parte iniziale della stagione. Nella quale sarà fondamentale partire a tutta per non perdere contatto con le rivali per lo scudetto.

Calciomercato Juventus, una squadra da ritoccare con 100 milioni

C’è intanto come detto da sistemare l’organico e la cessione, ormai molto probabile, di de Ligt lascia aperti diversi scenari. Dalla partenza dell’olandese la Juventus spera di incassare all’incirca 100 milioni di euro. Una somma con la quale – spiega il Corriere dello Sport – andare all’assalto di ben quattro giocatori per allestire una rosa super. In difesa il posto dell’ex Ajax potrebbe essere preso da Gabriel dell’Arsenal, ma occhi anche alle piste che portano in Francia, a Badiashile e Kimpempe. Sognando un colpo Koulibaly che si sta facendo sempre più complicato. Anche a centrocampo arriverà, oltre a Pogba, un altro volto nuovo. Con i soldi in arrivo si può fare un tentativo per Paredes del Psg. E in attacco Zaniolo si avvicina sempre di più, la cessione di de Ligt potrebbe finanziare il suo acquisto dalla Roma. Senza dimenticare una nuova possibile trattativa per Alvaro Morata con l’Atletico Madrid. Con Berardi e Kostic come pedine alternative per la costruzione di una Juventus da sogno.