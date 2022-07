Calciomercato Juventus, adesso è finita: tutto fatto per Pogba e Di Maria

Il calciomercato della Juventus sta per avere una svolta quando manca sempre meno al raduno alla Continassa della squadra bianconera.

Alcuni giocatori si sono già ritrovati per iniziare a preparare la stagione che è ormai alle porte, gli altri raggiungeranno la sede del raduno domenica sera per poi iniziare a sudare sul campo da lunedì prossimo. Nel frattempo la dirigenza continua nel suo lavoro per portare nel minor tempo possibile nuove pedine alla corte di mister Allegri.

Non è affatto un mistero che i primi due colpi della Juventus possano essere Paul Pogba e Angel Di Maria. I due sono svincolati dopo la fine della loro esperienza, rispettivamente con lo United e il Psg. Il corteggiamento della dirigenza bianconera pare essere ormai arrivata alla conclusione e presto potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Juventus, presto l’annuncio dei due colpi

Lo ha confermato anche Romeo Agresti, che su Twitter ha sottolineato come anche gli ultimi dettagli burocratici siano stati perfezionati. Nessun dubbio dunque sul fatto che Di Maria sarà presto un giocatore della Juventus. Pedina preziosa per carisma, esperienza e classe.

È fatta, anche gli ultimi dettagli burocratici sono stato perfezionati: #DiMaria è della #Juventus // Done deal, even the last bureaucratic details have been defined: Di Maria is a new Juventus player 🤝✅ ⚪️⚫️ @Goalitalia @Goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 5, 2022

Ma non sembrano esserci ostacoli nemmeno per l’arrivo di Paul Pogba, per il quale ormai è solo una questione di tempo. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha confermato come il francese nel weekend arriverà a Torino per le visite di rito e la firma sul contratto.