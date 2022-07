Calciomercato, Juventus-Zaniolo a passi felpati: la Roma si è messa di traverso

Calciomercato, i bianconeri continuano a lavorare per portare a Torino il talentuoso fantasista di José Mourinho.

Tra le squadre che nelle scorse ore si sono ritrovate per iniziare a preparare la nuova stagione c’era anche la Roma. Riflettori puntati ovviamente su Nicolò Zaniolo, l’autore del gol decisivo che ha regalato ai giallorossi il loro primo trofeo continentale, la Conference League. Il talentino giallorosso, in scadenza nell’estate 2024, continua ad essere al centro di un’intrigante trattativa di mercato in cui è protagonista anche la Juventus.

Da qualche giorno il pressing bianconero si è intensificato sull’ex Primavera dell’Inter, che continua a tenere in stand-by la società capitolina per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Roma che ad ogni modo non ha alcuna intenzione di perdere il giocatore a zero tra due anni. Oltre al danno, si aggiungerebbe la beffa. E dalla Capitale stanno cercando di capire se esistono i margini di una possibile cessione già in estate. La Juventus allo stesso tempo sembrerebbe aver trovato un accordo con il procuratore del calciatore, Claudio Vigorelli. Le due parti sarebbero già d’accordo sull’entità e sulla durata del contratto e per lo stesso Zaniolo considera l’eventuale approdo torinese un importante salto di qualità.

Calciomercato, i giallorosso dicono no ad eventuali contropartite

Zaniolo è tornato a Roma con grandi motivazioni. Vada come vada, vuole che la prossima sia la stagione della sua definitiva consacrazione. Subito dopo il raduno, intanto, ha avuto luogo un incontro tra il direttore generale giallorosso Tiago Pinto e il suo agente, ma – come riporta il Corriere dello Sport – non sono emerse novità rilevanti sul fronte cessione. Un nulla di fatto, in sostanza. Con la posizione della Roma che si è un po’ irrigidita rispetto a qualche settimana fa. Valuterà eventuali offerte ma se non dovessero arrivare riprenderà il discorso rinnovo a fine estate.

Situazione #Zaniolo: 📞 Proseguono i contatti tra l’agente Vigorelli e la #Roma 💰 I giallorossi, al momento, chiedono almeno 50 milioni e non aprono a eventuali contropartite 🦓 La #Juve a fuoco lento va avanti e studia un eventuale prestito con obbligo 📱@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 5, 2022

Una tesi confermata anche dal giornalista Romeo Agresti, che in un tweet spiega come i giallorossi abbiano chiuso ad eventuali contropartite e continuino a chiedere 50 milioni per il cartellino di Zaniolo. Non si discostano da quella cifra. La Juventus, nel frattempo, non ha particolarmente fretta e sta studiando una proposta che prevede l’obbligo di riscatto.