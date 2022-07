Calciomercato, rinnovo e fascia da capitano: addio Juventus

Calciomercato, ribaltone in vista: il club starebbe pensando di fare un ulteriore sacrificio pur di trattenerlo.

Questa potrebbe essere la settimana decisiva. Il suo contratto scade tra un anno ed è tempo, per per Kalidou Koulibay, di guardarsi attorno in cerca di un’offerta che faccia al caso suo dal punto di vista economico e che lo soddisfi in tutto e per tutto. Le voci di mercato continuano a rincorrersi senza sosta e lo vedrebbero corteggiato in egual misura dal Chelsea e dalla Juventus. Il suo ingaggio resta piuttosto elevato: 6,5 milioni circa, cifra sotto la quale non intende assolutamente scendere.

I club sarebbero pure disposti a sborsarli, ma il problema di fondo è un altro. Koulibaly potrebbe non avere tutta questa voglia né di trasferirsi nella città dei Savoia e né di volare alla volta dell’Inghilterra. È molto più probabile che decida, alla fine, di onorare il suo forte attaccamento a Napoli e al suo popolo e di non tradire, quindi, la fiducia che i suoi tifosi gli hanno accordato al momento del suo arrivo nel Golfo. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo la quale l’ipotesi bianconera sarebbe già irrimediabilmente naufragata. Del rinnovo del contratto del difensore se ne parlerà, presumibilmente, in questo fine settimana.

Calciomercato, tramonta l’ipotesi Juve per Koulibaly

Lo si farà in Trentino, a Dimaro, dove la squadra azzurra sta per recarsi in vista del ritiro estivo. Kalidou arriverà in Val di Sole con qualche giorno di ritardo perché tra quelli che fino a metà giugno sono stati impegnati con la propria nazionale, ma non appena sarà sul posto certamente si saprà qualcosa in più sul suo destino. Pare comunque, dice sempre Radio Kiss Kiss Napoli, che Aurelio De Laurentiis e i suoi siano disposti a fare una piccola eccezione pur di tenerlo con sé. Potrebbero rivedere il tetto degli ingaggi e cedergli, addirittura, la fascia di capitano appena appesa al chiodo da Lorenzo Insigne.