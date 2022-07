Calciomercato Juventus, il tecnico chiama De Ligt: lo vuole a tutti i costi

By

Calciomercato Juventus, De Ligt chiamato dal mister. Si delinea sempre di più il futuro del talentuoso classe ’99.

Da almeno un mese a questa parte il nome dell’ex Ajax rimbalza su quotidiani e testate online, soprattutto alla luce delle dichiarazioni spese dal ritiro Orange nelle settimane immediatamente successive ad una delle stagioni più infauste della Vecchia Signora, insolitamente conclusa senza trofei e, soprattutto, con la consapevolezza di dover sostituire tanti elementi rappresentanti l’osso duro del recente passato zebrato.

Al netto delle delusioni contro l’Inter in Supercoppa e Coppa Italia nonché dell’inatteso scacco contro il Villarreal in Champions League, a Torino hanno chiuso la stagione con i saluti di Bernardeschi, Morata, Dybala e Chiellini, tranquillamente annoverabili tra i leader tecnici più emblematici degli ultimi anni e alle cui sortite non sarà di certo semplice ovviare.

Come dicevamo, però, non è da escludersi una possibile uscite anche di Matthijs che acuirebbe ancor di più le difficoltà del già non semplice incarico di Cherubini, chiamato a limare la rosa, consegnando nuovi giocatori ad Allegri e, soprattutto, profili che ben vadano ad ovviare alle su nominate uscite.

Calciomercato Juventus, Tuchel lo ha chiamato: le ultime su De Ligt

Sul fronte De Ligt, la situazione sembra essere abbastanza chiara. Il difensore, dopo tre anni all’ombra della Mole Antonelliana, è intenzionato a cambiare aria o, quantomeno, a sondare nuovi terreni dopo i due quarti posti consecutivi da lui esplicitamente “denunciati”. Il contratto del classe ’99 scadrà nel 2024 e, se fino a qualche tempo sembrava poter essere trovata un’intesa previo abbassamento della clausola rescissoria, i nobilissimi interessamenti inglesi sembrerebbero aver complicato ulteriormente lo scenario.

L’olandese piace molto al Chelsea di Tuchel, intenzionato a trovare un punto d’incontro con Agnelli e adepti al fine di accontentare il mister ex PSG, alla ricerca di un “nuovo” Rudiger dopo l’uscita a zero del tedesco in direzione Madrid.

Proprio a tal proposito riportiamo gli ultimi aggiornamenti di Footmercato.net, secondo i quali Thomas intende chiamare De Ligt, provando a convincerlo personalmente presentando lui la centralità che verrebbe ad avere nelle retrovie Blues.