Calciomercato Juventus, sorpresa Rugani: ritorno di fiamma improvviso

Calciomercato Juventus, il difensore fa gola a un club di Serie A: potrebbe decollare presto la trattativa coi bianconeri.

Il mercato è appena entrato nel vivo e molti nodi dovranno ancora essere sciolti in queste giornate così frenetiche. La Juventus è al lavoro per rinforzare e rimpolpare la rosa ma dovrà fare i conti, molto probabilmente, con un addio che era nell’aria da un po’.

Si fanno sempre più insistenti, infatti, i rumors che riguardano il possibile addio di Daniele Rugani. Il difensore potrebbe lasciare i bianconeri già in questa sessione di mercato, in cerca di un progetto che sia più funzionale alle sue prospettive di crescita e che gli lasci maggior spazio di quello che gli spetterebbe all’Allianz Stadium nella prossima stagione. Con l’arrivo di Gatti diventerebbe il quarto o il quinto centrale e non giocherebbe pertanto da protagonista. Gli altri club, trapelata l’indiscrezione, non hanno comunque perso tempo.

Calciomercato Juventus, sul difensore piomba il Bologna

A sentire Gianluigi Longari di Sportitalia, Rugani avrebbe già un corteggiatore di non poco conto alla sua porta: si tratta del Bologna, che secondo il giornalista “apprezza il profilo del difensore”. Lo apprezza così tanto che, aggiunge Longari, “potrebbe presto intavolare una trattativa con la Juventus”.

#Bologna tra i profili apprezzati per la difesa c’è anche #Rugani della #Juventus che già piaceva a gennaio — Gianluigi Longari (@Glongari) July 5, 2022

L’interesse degli emiliani nei confronti del difensore non è esploso ora. Il Bologna lo aveva puntato già a gennaio, ma poi non se n’era fatto niente. Così come qualche settimana fa, allo stesso modo, era tramontata l’idea di volare a Valencia, il cui club pure era interessato al profilo del toscano. L’offerta dei felsinei, al momento, resta dunque la più accreditata. L’ipotesi è che lasci Torino in prestito, ma non possiamo escludere che decida alla fine di rescindere il suo contratto con la Vecchia Signora.