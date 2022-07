Calciomercato Juventus, Zaniolo-Morata in bianconero: blitz in città

Calciomercato Juventus, ultim’ora: c’è l’incontro con gli agenti di Zaniolo e Morata. Le novità sul doppio fronte.

Una Juventus assolutamente scatenata quest’oggi. I bianconeri, in attesa di definire la cessione di De Ligt, ormai finito con sempre più insistenza nel mirino di Chelsea e Bayern Monaco, pronti a darsi battaglia a suon di milioni, sta già programmando il modo con il quale reinvestire i soldi ricavati dalla sempre più probabile cessione del gigante olandese.

Ragion per cui, oltre al colpaccio in difesa (in quest’ottica il nome di Koulibaly è quello più caldo, con l’incontro con l’agente del senegalese, Fali Ramadani, a suggellare l’interesse bianconera), fari puntati anche sull’evolvere della situazione di un altro doppio binario: Zaniolo e Morata, con i cui agenti ed intermediari, la Juve ha iniziato un summit di mercato molto importante, che potrebbe sortire effetti importanti nel corso delle prossime ore.

Calciomercato Juventus, Zaniolo e Morata nel mirino: cosa sta succedendo

Fino a questo momento, la Roma non ha aperto alla possibilità di un inserimento di contropartite tecniche, continuando a chiedere almeno 50 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello. A Vigorelli, Tiago Pinto nella giornata di ieri ci ha tenuto a ribadire questo status quo: sì alla formula con prestito con obbligo di riscatto dilazionato, ma un secco no ad una maxi operazione con contropartite tecniche atte a diminuire l’esborso cash. Staremo a vedere se questo blitz milanese potrà contribuire a sbloccare lo stato delle cose, fermo restando che anche Alvaro Morata è ritornato prepotentemente in orbita bianconera.