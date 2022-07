Calciomercato Juventus, fine dei giochi De Ligt: contatti ufficiali e resa definitiva

Calciomercato Juventus, fine dei giochi per De Ligt: iniziati i contatti ufficiali con il Bayern Monaco: la resa di Cherubini è definitiva

Al momento le cose certe sono due: che De Ligt lascerà la Juventus, e che il Bayern Monaco prenderà il giocatore. Quando due parti su tre hanno la volontà di chiudere, alla fine, anche se forse ci vorrà un poco di tempo, si andrà comunque a dama. Questa è la sensazione netta al momento, soprattutto dopo che il difensore olandese ha rifiutato il corteggiamento del Chelsea, che si era mosso in anticipo. Ma De Ligt vuole i bavaresi che, secondo quanto riportato da Sport1, starebbero preparando la prima offerta ufficiale.

L’ex bianconero Salihamidzic infatti si dovrebbe presentare da Cherubini assai presto. Secondo le informazioni riportate con un assegno minore di quello che si dice in Italia. Ma si sa, la prima volta è sempre così: poi le parti, appena l’interesse verrà reso ufficiale, si metteranno a lavoro per capire quali sono i margini di questa trattativa. Che, in ogni caso, si farà.

Calciomercato Juventus, il dopo De Ligt

Con i soldi che arriveranno dalla cessione dell’olandese la Juventus dovrà cercare di coprire i buchi lasciati dietro non solo dall’ex Ajax ma anche da Chiellini. Incassato, almeno per il momento, il no di Koulibaly – una nuova offerta, probabilmente, verrà fatta nelle prossime settimane – potrebbe tornare forte anche il nome di Badiashile del Monaco, che per caratteristiche fisiche è quello che si avvicina maggiormente a quelle che sono le idee di Allegri.

E poi c’è anche Milenkovic nel mirino: i contatti con la Fiorentina sono in fase avanzata da diverso tempo e non è detto che non ci possa essere un affondo nelle prossime settimane. O forse giorni. Insomma, Cherubini si muove, sapendo di avere una buona disponibilità economica.