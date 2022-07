Calciomercato Juventus, colpaccio Bremer: così l’Inter finisce KO

Calciomercato Juventus, il difensore granata è in ballottaggio con Koulibaly: sgarbo in vista ai nerazzurri.

Matthjis de Ligt e la Juventus, un amore tanto intenso quanto effimero. Le strade del difensore olandese e quelle della Vecchia Signora sono infatti pronte a separarsi dopo appena tre anni. L’uomo che avrebbe dovuto raccogliere l’eredità di Bonucci e Chiellini è a un passo dall’addio. Sembrava forte il legame con il club bianconero e con l’Italia in generale ma nel giro di pochi mesi è cambiato tutto.

Un’instabilità che ormai non stupisce nel mondo del calcio. Le prime avvisaglie del “mal di pancia” c’erano state a giugno, subito dopo aver mandato in archivio un campionato deludente. Poi le dichiarazioni, per nulla morbide, a proposito della posizione ricoperta in campo nell’ultimo anno con Massimiliano Allegri in panchina. Frasi in cui l’insoddisfazione era abbastanza palese. Ed è stata forse quella che ha fatto saltare definitivamente il banco nella trattativa per il rinnovo del contratto, che di fatto si è arenata quasi subito.

Calciomercato Juventus, Bremer e Zaniolo obiettivi alla portata se parte de Ligt

Come vi abbiamo raccontato in uno dei precedenti post, molto probabilmente il futuro di de Ligt sarà in Baviera. Il Bayern Monaco sembra aver superato la concorrenza del Chelsea mettendo sul piatto i circa novanta milioni – comprensivi di bonus – richiesti dalla Juventus per liberare il difensore ex Ajax. Un sacrificio che in ogni caso non va a ridimensionare i piani della Juventus, pronta a rinforzarsi con i soldi che arriveranno dalla sua cessione. In un colpo solo il direttore sportivo Federico Cherubini sistemerebbe difesa e attacco. Dietro si punterà su uno tra Kalidou Koulibaly e Gleison Bremer, mentre in attacco Allegri potrà verosimilmente contare su un Nicolò Zaniolo in più.

Nelle ultime ore, come ha spiegato il giornalista Enrico Camelio a CMIT TV, sono salite le quotazioni del centrale del Torino, appetito anche dall’Inter. Vendendo de Ligt, però, la Juventus scavalcherebbe certamente la concorrenza nerazzurra sul difensore.