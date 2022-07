Calciomercato Juventus, UFFICIALE Di Maria: svelato il numero di maglia

Calciomercato Juventus, arriva l’atteso annuncio del club bianconero sui vari profili social. Ecco il numero che ha scelto l’argentino.

Dopo un lungo corteggiamento durato oltre un mese, arriva finalmente l’ufficialità. Angel Di Maria è un giocatore della Juventus. La prima giornata torinese del “Fideo” si conclude con l’attesa firma sul contratto e l’annuncio tramite il sito ufficiale del club e le varie pagine social. Con il video di rito – sulla falsariga di quello che la società bianconera dedicò a Dusan Vlahovic lo scorso gennaio – la Signora ha appena ufficializzato il forte esterno argentino. Che arriva a parametro zero dopo essersi liberato gratuitamente dal Psg e regala a Massimiliano Allegri una moltitudine di soluzioni in più per quanto riguarda il fronte d’attacco. La sua qualità è ossigeno puro per la Juventus.

Angel Di Maria è un giocatore della Juventus ⚪⚫🫶#WelcomeAngel — JuventusFC (@juventusfc) July 8, 2022

Di Maria, 34 anni, ha deciso di regalarsi ancora una stagione ad alti livelli prima di far ritorno in Argentina al “suo” Rosario Central, la squadra della sua città natale e quella in cui è cresciuto come calciatore. Ma alla Juventus potrà indubbiamente dare tantissimo e il Mondiale alle porte è uno stimolo ulteriore per fare bene. La maglia che ha scelto, come da previsioni, è la numero 22, finora appartenuta a Federico Chiesa. L’azzurro, infatti, molto probabilmente prenderà la numero 7, raccogliendo l’eredità di Ronaldo e Vlahovic. Contratto di un anno per il nuovo attaccante bianconero: il suo ingaggio è di cinque milioni e mezzo, che potrebbero diventare sette in base a presenze e rendimento.