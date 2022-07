Calciomercato Juventus, sì della Roma per Zaniolo: ecco quando si chiude

Calciomercato Juventus, svolta Zaniolo: l’apertura improvvisa della Roma che spiana la strada alla chiusura positiva dell’affare.

Zaniolo e la Juventus non sono mai stati così vicini. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, infatti, la giornata di oggi sarebbe stata assolutamente proficua per la buona chiusa dell’affare, al punto che i giallorossi avrebbero abbassato le proprie richieste economiche.

La Roma, infatti, sarebbe entrata nell’ordine di idee di “accontentarsi” di 40-45 milioni di euro: operazione che dovrebbe essere imbastita sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, senza l’inserimento di contropartite tecniche. Nei giorni scorsi si era parlato dell’eventuale opzione legata ad Arthur, che non rientrerebbe, però, nei piani della Roma. I contatti proseguiranno nel corso dei prossimi giorni, al punto che si può già ipotizzare una chiusura entro la prossima settimana. La Juventus, dunque, dopo aver ufficializzato Pogba e Di Maria, in attesa di definire gli ultimi dettagli per Cambiaso, avrebbe messo la freccia anche per Zaniolo, e sarebbe sempre più vicina a trovare l’intesa definitiva con la Roma, dopo aver intavolato da tempo l’accordo con l’entourage dell’esterno offensivo. Ore caldissime: Zaniolo day sempre più vicino, Cherubini pronto a chiudere…