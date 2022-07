Calciomercato, il ritorno di Dybala a Torino e quella chiamata giusta

E’ ovviamente il calciomercato a tenere sempre più banco in questo mese di luglio con le trattative che non riguardano solo la Juventus.

I bianconeri hanno messo a segno due colpi davvero straordinari nelle ultime ore, con l’arrivo di Di Maria e Pogba che fa schizzare alle stelle l’entusiasmo dei tifosi della Juventus. Che adesso si aspettano dalla dirigenza altri grandi colpi per poter sognare in grande.

Chi invece deve ancora trovare squadra è Paulo Dybala, che ha lasciato i bianconeri al termine dell’ultima stagione per fine contratto. Nonostante i tanti interessamenti, al momento l’argentino si trova di fatto svincolato a poco più di un mese dall’inizio della serie A.

Calciomercato Juventus, Dybala torna a Torino in attesa di trovare squadra

In attesa di novità rimane l’ex numero dieci bianconero, che tornerà a Torino ma non per vestire di nuovo la maglia della Juventus.

Vacanze finite per Paulo #Dybala che da settimana prossima si allenerà con un preparatore di sua fiducia a Torino, in modo da tenersi in forma in attesa della chiamata giusta per tornare in pista… #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 9, 2022

A rivelarlo è stato il giornalista Nicolò Schira che su Twitter ha sottolineato come le vacanze di Paulo Dybala siano finite e che “da settimana prossima si allenerà con un preparatore di sua fiducia a Torino, in modo da tenersi in forma in attesa della chiamata giusta per tornare in pista“. Si continua a parlare dell’Inter come la squadra in pole position per lui, ma i nerazzurri devono prima liberarsi di ingaggi importanti per andare all’assalto della “Joya”. Con la Roma sullo sfondo che potrebbe essere interessata a lui in caso di partenza di Zaniolo.