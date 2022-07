Calciomercato Juventus, rinnovo UFFICIALE: ha firmato fino al 2026

Calciomercato Juventus, è arrivata anche l’ufficialità: ha firmato fino al 2026. L’annuncio che fuga ogni dubbio.

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Angel Di Maria, tempo di visite mediche anche per Paul Pogba, accolto da una platea in tripudio che ha omaggiato il figliol prodigo, che si appresta a legarsi a vita ai colori bianconeri.

Intanto, proprio in questo istanti, è arrivata un’altra ufficialità. Si tratta del rinnovo del rinnovo di Koni De Winter, che ha apposto la sua firma sul contratto con la Juventus fino al 2026. Per il poliedrico difensore, al quale Allegri la scorsa stagione ha deciso di concedere spezzoni importanti anche in partite decisive, come ad esempio in occasione della sfida contro il Malmoe, in Champions League, si prospetta un futuro in Serie A. In questi giorni, infatti, si sta definendo il suo addio – in prestito, all’Empoli, con il club toscano che sta spingendo sull’acceleratore per trovare l’accordo. Ecco la nota stringata del club bianconero: “Ufficiale il rinnovo di Koni De Winter fino al 30 giugno 2026“.