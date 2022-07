Calciomercato Juventus, richiesta folle per Paredes: Cherubini spiazzato

Calciomercato Juventus, richiesta importante del Psg per Paredes: così si complica l’affare per l’argentino.

Se il buongiorno si vede dal mattino, la sessione estiva di calciomercato di cui si sta rendendo protagonista la Juventus potrebbe regalare ancora interessanti colpi di scena per i tifosi bianconeri. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Di Maria, infatti, la giornata di domani suggellerà anche il ritorno ufficiale di Paul Pogba, che ha già firmato il suo nuovo contratto con la “Vecchia Signora”.

Parallelamente, proseguono i contatti per nuovi affari. Zaniolo in primis, ma non solo. Nell’agenda di Cherubini campeggia anche il profilo di Leandro Paredes: il centrocampista argentino, legato al Psg da un contratto in scadenza nel 2024, vorrebbe cambiare aria. I segnali social lanciati negli ultimi giorni dall’ex Roma sono inequivocabili, dal momento che anche il centrocampista nativo di San Justo, così come Di Maria, ha cominciato a seguire il profilo ufficiale della Juventus su Instagram. Indizi che però, ovviamente, non rappresentano il lasciapassare per una trattativa ancora tutta da scrivere.

Calciomercato Juventus, muro Psg per Paredes: 35 milioni

Come evidenziato da “L ‘Equipe”, infatti, il Psg non avrebbe alcuna intenzione di mollare la presa per Paredes e, pur non considerandolo incedibile, continua a valutarlo almeno 35 milioni di euro. Cifra considerata eccessiva dalla Juve, che già nelle scorse settimane ha provato a tastare il terreno, per capire la fattibilità di un’operazione allargata, attraverso l’inserimento di contropartite tecniche come Kean o Rabiot. Si tratta di una somma che il management della “Vecchia Signora”, almeno per il momento, non ha intenzione di mettere sul piatto: staremo a vedere se nel corso dei prossimi giorni, però, si potranno aprire spiragli a riguardo.