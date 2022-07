Calciomercato Juventus, accordo con de Ligt: sì a cifre pazzesche

Calciomercato Juventus, entra sempre più nel vivo la trattativa per il difensore olandese: ecco gli ultimi sviluppi.

Entra nel vivo la trattativa tra la Juventus e il Bayern Monaco per Matthijs de Ligt. Il club bavarese sembra ormai aver scavalcato il Chelsea, la società che si era mossa per prima nella corsa al difensore olandese classe ’99 in procinto di lasciare Torino.

Dalla Baviera fanno sul serio e lo dimostra la “visita” del direttore sportivo Hasan Salihamidzic – tra l’altro ex calciatore bianconero a cavallo tra gli anni ’00 e ’10 – di oggi pomeriggio alla Continassa. L’argomento della discussione non poteva che essere l’eventuale cessione dell’ex Ajax, a cui il Bayern si è ormai persuaso di volere affidare le chiavi della difesa. L’incontro – durante il quale era presente anche la procuratrice del calciatore Rafaela Pimenta – non è stato risolutivo, come riporta la Gazzetta dello Sport. Salihamidzic si è mostrato “ottimista” davanti ai microfoni dei giornalisti, ma l’accordo con la Vecchia Signora è ancora lontano. Il rendez-vous torinese rappresenta in ogni caso una buona base di partenza. La volontà di entrambe le parti e quella di chiudere in tempi brevi.

Calciomercato Juventus, la proposta del Bayern Monaco è di quelle irrinunciabili

La Juventus è stata chiara. Non ha alcuna intenzione di scendere sotto i 100 milioni e non vuole sentire parlare di contropartite. Serve liquidità per poter effettuare altri investimenti, uno su tutti quel Nicolò Zaniolo della Roma che dalla Capitale aspetta solo un segnale per dire definitivamente sì ai bianconeri. La cessione di de Ligt resta comunque l’unico epilogo possibile, vista la riluttanza del giocatore a rinnovare con la Juve. Del resto, l’offerta che il Bayern ha messo sul piatto all’olandese è di quelle faraoniche.

Il #Bayern ha offerto a #deligt un contratto base 11-12 milioni più 3-4 di bonus a stagione. E ha l’accordo totale con l’olandese — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 11, 2022

Il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha svelato le cifre sul suo profilo Twitter. Si parla di 11-12 milioni di base più 3-4 a stagione. Proposta che avrebbe soddisfatto in pieno le richieste di de Ligt e del suo entourage.