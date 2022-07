Calciomercato Juventus, Bayern a Torino per De Ligt: primo annuncio UFFICIALE

Calciomercato Juventus, il Bayern è a Torino per De Ligt. Ecco il primo annuncio ufficiale sulla questione relativa all’olandese

Nel momento in cui Angel Di Maria viene presentato ai tifosi, in città arriva il Salihamidzic, il direttore sportivo del Bayern Monaco atterrato a Torino per cercare di chiudere l’operazione che dovrebbe portare De Ligt in Bundesliga. I primi passi sono stati fatti nelle scorse settimane, con delle offerte arrivate a Chrerubini che però non hanno convinto del tutto il direttore dell’area sportiva dei bianconeri. Adesso però le cose si fanno sul serio. E questo arrivo in città di un ex, dà l’idea che la situazione si potrebbe sbloccare presto.

Anche perché Brazzo ha risposta con un “Vediamo” alla domanda rivoltagli se c’è fiducia nella fattibilità dell’operazione. La sensazione è che le cose possano chiudersi anche in maniera assai veloce. La volontà, da entrambe le parti, a quanto pare c’è. Senza dimenticare quella che è stata, inoltre, la decisione del giocatore che sarebbe stata comunicata alla società nei giorni scorsi. Insomma, De Ligt vuole andare via e nessuno alla Juventus lo vuole trattenere.

Ecco, inoltre, il video dell’arrivo a Torino di Brazzo, postato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese.