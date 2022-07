Calciomercato Juventus, De Ligt e l’amante tradita: incontro per l’accordo

Calciomercato Juventus, le parti sono pronte ad incontrarsi con un unico obiettivo. Stabilite definitivamente le volontà del giocatore.

Sembra ormai chiara la situazione, De Ligt vuole a tutti i costi la cessione per continuare la sua avventura in Germania, al Bayern Monaco.

Stando infatti all’indiscrezione del giornalista tedesco Christian Falk, Hasan Salihamidzic, sarebbe ora in viaggio per l’Italia per trattare il trasferimento di Matthijs de Ligt. L’incontro avverrebbe direttamente con il diretto sportivo bianconero Federico Cherubini.

Calciomercato Juventus, De Ligt vuole a tutti i costi il Bayern | Incontro con i tedeschi per chiudere

Stando infatti all’indiscrezione dello stesso Falk, De Ligt prima dell’incontro e del colloquio fra le parti avrebbe chiesto esplicitamente ai dirigenti bianconeri di riuscire a trovare un accordo di massima per il suo trasferimento. Il suo obiettivo è ben chiaro: vuole solo il Bayern Monaco nel proprio futuro.

Inutile quindi pensare ad un ripensamento di De Ligt. Il centrale tedesco ha un solo obiettivo in testa e sta cercando in tutti i modi di perseguirlo. Come già sappiamo le disponibilità economiche del club tedesco non sono così alte da poter soddisfare appieno le richieste iniziali del club bianconero, pertanto bisognerà in qualche modo trovare un accordo magari relativo a qualche bonus ulteriore e nel tempo. Oggi l’incontro che potrebbe essere già definitivo.