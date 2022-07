Calciomercato Juventus, addio scontato: la firma che sblocca l’empasse

Tanto lavoro da fare in questi giorni per i dirigenti della Juventus, impegnati a fondo in questa sessione di calciomercato.

I primi colpi la Juve l’ha già messi a segno, adesso però Allegri attende altri volti nuovi per rinforzare la squadra e tentare l’assalto allo scudetto. Mai come in questa stagione, che vedrà una lunga sosta per i mondiali autunnali, bisognerà partire forte ed arrivare alla pausa nelle primissime posizioni, senza perdere terreno dalle altri rivali per il tricolore.

La Juventus è impegnata in questa fase però anche sul fronte delle cessioni. Necessarie per fare cassa, recuperare un tesoretto e alleggerire nello stesso tempo il monte ingaggi. A centrocampo c’è un giocatore che è destinato senz’altro a fare le valigie ed è Aaron Ramsey, che non rientra nei piani di Allegri.

Calciomercato Juventus, la risoluzione con Ramsey rimane in agenda

Il gallese è tornato a Torino dopo una stagione vissuta in prestito in Scozia ai Rangers Glasgow. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e la Juventus spera di piazzarlo altrove per risparmiare il suo ingaggio, che è molto elevato. Soluzione comunque non semplice, perchè proprio lo stipendio importante del centrocampista è un ostacolo insormontabile per molti club. Come scrive calciomercato.it dunque la via d’uscita più semplice è la separazione consensuale. Con Ramsey che a quel punto sarebbe libero di decidere il suo futuro: vorrebbe tornare in Premier League. Il gallese è stato cercato dal Galatasaray e non si esclude che possa esserci anche qualche sondaggio nei suoi confronti da parte di club della MLS americana.