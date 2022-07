Calciomercato, Juventus-Bremer: ansia Inter e nuovo ribaltone

Ancora voci importanti coinvolgono il calciomercato di una Juventus che ha intenzione di tornare al più presto ad alzare trofei.

Il messaggio che il club bianconero ha inviato in questi primi giorni di mercato è chiaro. Gli arrivi di Pogba e Di Maria testimoniano la volontà della Juventus di voler puntare anche su campioni affermati, che facciano la differenza subito e che possano riportare i bianconeri in cima alla classifica di serie A. Oltre ovviamente che a fargli compiere un cammino brillante in Europa.

L’attenzione della dirigenza ora è rivolta alla difesa, visto che è in procinto di lasciare Torino uno dei perni della formazione di Allegri. Stiamo parlando ovviamente di de Ligt, corteggiato dal Chelsea ma soprattutto dal Bayern Monaco. Dalla sua eventuale cessione la Juve spera di ricavare all’incirca 100 milioni di euro, una somma che potrà poi reinvestire per rinforzare la squadra.

Calciomercato Juventus, il Torino continua a chiedere 40 milioni per Bremer

Certo la priorità a questo punto è cercare un nuovo difensore. E la Juventus vorrebbe puntare su Koulibaly, per il quale però il Napoli fa muro. L’altro obiettivo è il brasiliano del Torino Bremer, autore lo scorso anno di un grande campionato e pronto al salto in una big. Come sottolinea Tuttosport però la trattativa con il brasiliano non è affatto semplice, perchè il patron del Toro Cairo per lui continua a chiedere 40 milioni di euro. Una somma decisamente alta. Un affare comunque non semplice, perchè l’Inter è da tempo sul difensore centrale e pare essere decisamente in vantaggio per lui. Eventualmente dunque per rinforzare la difesa bisognerà battere altre piste.