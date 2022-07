Calciomercato Juventus, Allegri “cede” de Ligt in conferenza stampa

Calciomercato Juventus, le parole di Allegri su de Ligt in conferenza stampa: ecco quanto dichiarato dal tecnico livornese.

Il blitz a Torino di Hasan Salihamidzic è servito a sancire ufficialmente l’inizio della trattativa tra la Juventus e il Bayern Monaco per de Ligt.

La prima offerta dei bavaresi da 60 milioni di euro più bonus è stata però prontamente rispedita al mittente dalla “Vecchia Signora”, che al momento non intende scendere al di sotto della soglia dei 90 milioni di euro. Nei prossimi giorni è atteso il rilancio dei neo Campioni di Germania, che hanno da tempo strappato il sì del gigante olandese, desideroso di cimentarsi in una nuova esperienza, in una squadra più congeniale alle sue caratteristiche. Sarebbe stato de Ligt in persona, di ritorno dalle vacanze, a chiedere nuovamente di essere ceduto, indicando nel Bayern Monaco la destinazione più congeniale.

Calciomercato Juventus, la sentenza di Allegri su de Ligt

Insomma, una situazione che potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro, anche perché la Juventus non ha alcun interesse a porre le premesse per l’inizio di un braccio di ferro che potrebbe rivelarsi deleterio per le casse bianconero: de Ligt ha rifiutato la proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, e vuole cambiare aria. La sensazione è che, prima o poi, verrà accontentato, con il nulla osta di Allegri che, in occasione della sua prima conferenza stampa stagionale, ha praticamente aperto la porta alla cessione dell’ex Ajax. Ecco quanto dichiarato dal tecnico livornese: “Se De Ligt verrà ceduto sono sicuro che verrà sostituito al meglio. Abbiamo tutto per essere più competitivi e i primi mesi saranno fondamentali.”