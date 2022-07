Calciomercato Juventus, Jorginho allo scoperto: “Amo questo club”

Calciomercato Juventus, il centrocampista italobrasiliano ha parlato dal ritiro del Chelsea in California. Ecco quale sarà il suo futuro.

Un anno fa salivano vertiginosamente le sue quotazioni in merito alla candidatura per Pallone d’oro 2021, al termine di un Europeo in cui risultò tra i grandi protagonisti. Nient’altro che il coronamento di un periodo davvero straordinario per Jorginho. Capace di salire sul tetto del continente sia con il proprio club, il Chelsea, che con la propria nazionale, l’Italia, a distanza di una manciata di settimane. Un’impresa riuscita a pochi eletti. Il centrocampista italo-brasiliano ha vissuto un anno a livelli altissimi, confermandosi come uno dei metronomi più forti e determinanti al mondo.

Lentamente, tuttavia, le prestazioni dell’ex Napoli sono calate in maniera progressiva, forse condizionate anche dai momenti difficili delle sue squadre. Il Chelsea ha vissuto una stagione in chiaroscuro, mentre l’Italia è andata incontro ad un vero e proprio disastro, mancando clamorosamente la qualificazione al Mondiale qatariota. E tra i principali indiziati del fallimenti della nazionale di Roberto Mancini, figura guarda caso anche Jorginho. Che per due volte ha fallito dal dischetto nei due match cruciali contro la Svizzera.

Calciomercato Juventus, Jorginho smentisce un suo ritorno in Italia

In un solo anno, dunque, la carriera di Jorginho è stata tutta un saliscendi di emozioni, picchi altissimi ma anche molto bassi. Negli ultimi mesi si era parlato di un possibile trasferimento, della nostalgia per l’Italia. Ma l’ex centrocampista azzurro, accostato più volte anche alla Juventus, ha voluto fare chiarezza riguardo al suo futuro, direttamente dal ritiro del Chelsea in California. “Sto molto bene qui e naturalmente mi piacerebbe restare – ha spiegato il giocatore dal 2018 in forza ai Blues – Ma come sapete succedono molte cose e non possiamo mai sapere. Ma ho un contratto e amo stare qui, quindi non penso di trasferirmi da nessuna parte. Ritorno in Italia? Si dice così ogni anno ma non penso sia così. Penso solo a dove sono e sono focalizzato al 100%”.