Calciomercato Juventus, 40 milioni per Koulibaly: accordo triennale

Calciomercato Juventus, accordo triennale per Koulibaly e operazione che dovrebbe essere di 40 milioni di euro. Le ultime sul difensore

Accordo triennale. E operazione che dovrebbe chiudersi per 40 milioni di euro, stando alle ultime notizie riportate dal giornalista francese Fabrice Hawkins. Koulibaly sarebbe davvero ad un passo dal lasciare il Napoli e la Serie A per andare al Chelsea. I Blues, che devono sostituire Rudiger che si è svincolato accasandosi al Real Madrid, hanno la necessità oggettiva – così come la Juventus – di intervenire dietro. E allora ecco che le rivelazioni di ieri di Repubblica sono corrette. KK se ne dovrebbe andare, salvo clamorosi colpi di scena che al momento non sono proprio all’orizzonte, in Premier League, salutando così Spalletti.

La Juventus, ormai, non sembra nemmeno crederci più a questa operazione. Soprattutto dopo che lo stesso difensore senegalese avrebbe rifiutato l’offerta di Cherubini per non tradire i tifosi del Napoli passando all’acerrima rivale. Insomma, il sogno Koulibaly è svanito, nonostante il pressing di Allegri nei confronti della società.

Calciomercato Juventus, Koulibaly al Chelsea

Con un obiettivo in meno nel mirino per via di una scelta personale, adesso la concentrazione della dirigenza della Vecchia Signora è tutta attorno agli sviluppi dell’operazione De Ligt. Ieri il Bayern Monaco si è presentato a Torino mettendo sul piatto una prima offerta ufficiale che non è stata ritenuta adeguata. Adesso Cherubini se ne aspetta un’altra, anche se, andare a sostituire l’olandese diventa assai difficile in questo momento.

Ci potrebbero essere in questo caso – difficili anche – dei nuovi sviluppi, con la Juve che potrebbe tornare alla carica per un rinnovo contrattuale abbassando nel caso la clausola rescissoria del giocatore. Vedremo. Fatto sta che Koulibaly un sogno era e un sogno rimarrà, a quanto pare.