Calciomercato, capolavoro Juve: Arthur e Rabiot “portano” il nuovo Chiellini

Calciomercato, capolavoro Juventus: dall’Inghilterra sicuri di una possibile operazione in entrata dei bianconeri con gli esuberi

Sarebbe un colpo geniale quasi di Cherubini. Di quelli da incorniciare diremmo noi. Sì, perché il direttore dell’area sportiva dei bianconeri potrebbe riuscire a piazzare due esuberi portando a Torino un eleento che nella rosa di Massimiliano Allegri, in questo momento, è di fondamentale importanza. Non solo per la cessione di Giorgio Chiellini, ma anche per quello che sembra essere il futuro di De Ligt, destinato a lasciare il bianconero e a trasferirsi al Bayern Monaco in questa sessione di mercato.

Insomma, un difensore centrale – forse anche due – serve. E non c’è solamente Bremer nella lista della spesa della Vecchia Signora, ma anche Gabriel, il difensore dell’Arsenal che sarebbe entrato nel mirino della Juventus. Bene, come arrivarci senza spendere una fortuna? Dall’Inghilterra sono sicuri che si potrebbe chiudere l’operazione con uno scambio.

Calciomercato Juventus, Arthur e Rabiot per Gabriel

Secondo lo Standard.co.uk infatti, ai Gunners interessa ancora Arthur, il centrocampista brasiliano cercato a gennaio da Arteta che poi, però, è rimasto a Torino. E ci sarebbe anche un altro possibile interesse: quello per Adrien Rabiot, che ad un anno dalla scadenza del proprio accordo con i bianconeri, potrebbe essere ceduto dalla Juventus per piazzare anche una plusvalenza visto che, a Torino, è arrivato a parametro zero. Le indiscrezioni parlano di questa possibile doppia uscita dal Piemonte, che ovviamente farebbe anche assai piacere alla dirigenza che si liberebbe di due elementi che, a sensazione, non rientrano più né nei piani di Allegri né in quelli della società.