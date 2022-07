Calciomercato Juventus, attesa spasmodica Kostic: annuncio ufficiale

Calciomercato Juventus, attesa spasmodica per Kostic: ecco la dichiarazione ufficiale del direttore sportivo dell’Eintracht

Un Cherubini scatenato. Un Cherubini che non vuole fermarsi in nessun modo. Preso Di Maria, c’è sempre la questione Zaniolo che tiene banco: l’attaccante della Roma – che oggi nell’amichevole che i giallorossi hanno giocato contro il Sunderland è entrato nel secondo tempo ed è riuscito a segnare il gol del 2-0 – è nel mirino da diverso tempo della società bianconera che potrebbe nei prossimi giorni scatenare l’assalto decisivo. Ma non solo, la questione esterni è ancora aperta, con quel nome che porta a Kostic dell’Eintracht Francoforte. Un affare da 15 milioni di euro. Un affare che attira ancora la Juventus.

Sì, è vero, un poco questa pista s’è raffreddata. Ma non è del tutto chiusa. Soprattutto dopo le parole del direttore sportivo dei tedeschi, che non ha per nulla chiuso alla cessione. Anzi.

Calciomercato Juventus, le parole di Krösche

Markus Krösche ha parlato alla Frankfurter Rundschau. Svelando che ancora non è deciso il futuro dell’esterno serbo compagno di squadra di Vlahovic in Nazionale: “Vediamo quello che succederà” ha sottolineato, tenendo così aperta la porta a un addio. La Juve, come si sa, lo ha trattato in tempi non sospetti. Ma poi Cherubini s’è concentrato su Di Maria e adesso sta andando deciso su Zaniolo. La sensazione è che Kostic rimanga comunque all’orizzonte solamente se la Roma dovesse ancora tirare troppo la corda per Zaniolo. Un secondo obiettivo in poche parole. Anche se, una partenza di Kean, che appare possibile, potrebbe aprire le porte ad un altro innesto lì davanti. Magari cercando anche di far giocare il giallorosso come seconda punta o più vicino a Dusan. Vedremo, in ogni caso la porta è aperta.