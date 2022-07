Calciomercato Juventus, sfida al Milan per il nuovo Ibra: opzione a sorpresa

Calciomercato Juventus, un erede designato che è diventato d’interesse anche per i bianconeri. Adesso è sfida doppia.

Un paragone certamente importante perché, lo sappiamo, di Ibra non ne vediamo tanti, anzi, c’è solo uno. Ma Tommaso Mancini potrebbe essere l’erede designato, sia per fisico e altezza ma soprattutto per fiuto del gol.

Classe 2004 e già numeri pazzeschi. Nel suo Vicenze il giocatore è andato in rete più di 70 volte, numeri da urlo per un giovanissimo centroavanti come il centroavanti italiano. Adesso, però, i big club non sono più indifferenti.

Calciomercato Juventus, Mancini come erede di Ibra | Sfida doppia in Serie A

Un profilo che potrebbe scuotere il campionato italiano, in tutti i sensi. Un crack come si direbbe in Sud America. Ma Mancini è totalmente italiano, nato e cresciuto a Vicenza e nonostante la sua ancora giovanissima età adesso i tempi sarebbero già maturi.

Il bomber potrebbe già approdare nel calcio che conta e i tanti corteggiamenti di Juventus e Milan in primis potrebbero essere la carta giusta per convincerlo già a mettersi in mostra. In Serie A. Già i paragoni sono importanti ma il giocatore sembra avere la personalità giusta per fare la differenza. Staremo a vedere cosa succederà e soprattutto quale squadra riuscirà ad averlo.