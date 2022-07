Calciomercato Juventus, chiudono Bremer con lo scambio: visite mediche all’orizzonte

Calciomercato Juventus, chiudono Bremer con lo scambio: secondo le ultime informazioni le visite mediche sono all’orizzonte

Vuole chiudere per Bremer l’Inter. In poco tempo. Entro lunedì dice Marco Barzaghi. Un incontro nella serata di ieri tra la società nerazzurra e l’entourage del calciatore ha messo ulteriormente le cose in chiaro da parte della società nerazzurra, che vuole il brasiliano ma che ha chiesto ulteriore tempo allo stesso, in attesa di andare a chiudere quell’operazione che dovrebbe vedere Skriniar al Psg. Insomma, si cerca l’accelerata, anche per via di questa Juventus che sta mettendosi di traverso. E che dal proprio canto attende l’offerta giusta del Bayern Monaco per spedire De Ligt.

Al momento comunque da parte di Marotta non è arrivata quell’offerta giusta che vorrebbe Cairo. I 35 milioni di euro – non si va oltre – non sono quelli che basterebbero. Il patron dei granata vuole monetizzare al massimo, e potrebbe pure accettare una contropartita tecnica, da parte della Juve in questo caso, che potrebbe essere quel Gatti preso dal Frosinone.

Calciomercato Juventus, l’Inter vuole chiudere

Certo, anche l’Inter avrebbe nella propria rosa una carta da giocare. Quel giovane Casadei, mattatore della Primavera, decisivo anche nella finale scudetto, che potrebbe essere ben gradito a Juric. I nerazzurri però in questo caso vorrebbero un diritto di recompra fissato a 14 milioni di euro, una cosa che non sembra del tutto gradita alla proprietà granata.

In poche parole la Juventus ci crede. Crede nel possibile inserimento, crede di poter strappare Bremer all’Inter. Soprattutto se i nerazzurri non dovessero dare quell’accelerata che potrebbe essere decisiva. Cherubini è in guardia, pronto a dare un dispiacere all’ex collega in casa bianconera.