Calciomercato, lo hanno soffiato alla Juventus: chiuso lo scambio

Calciomercato Juventus, scacco matto ai bianconeri: vola in Liga con lo scambio. Operazione ormai in dirittura d’arrivo.

Dopo aver ufficializzato i colpi Pogba e Di Maria, le attenzioni della Juventus sono rivolte inevitabilmente all’acquisto di un centrale difensivo che possa rimpiazzare al meglio Chiellini – ed eventualmente anche de Ligt – con la suggestione Zaniolo che continua a restare sullo sfondo, pronta a surriscaldarsi nel caso in cui si presentassero le giuste condizioni.

Sondato dalla Juve, ma mai in maniera approfondita, l’esterno destro dell’Udinese – Molina – è invece destinato a cambiare campionato, approdando in Liga. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, la trattativa tra i friulani e l’Atletico Madrid sarebbe stata imbastita sulla base di uno scambio, con Perez come parziale contropartita tecnica. Ovviamente ai bianconeri andrà una cospicua base cash: dopo i sondaggi esplorativi delle scorse settimane, dunque, il Colchoneros hanno fatto irruzione, ribaltando le gerarchie, e mettendo le mani su uno dei talenti più cristallini dell’ultima stagione in Serie A. Da ricordare come l’Udinese continuasse a chiedere almeno 30 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello: staremo a vedere nel corso delle prossime ore, a quale cifra l’Atletico sia riuscito a “spuntare” l’accordo.