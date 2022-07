Calciomercato Juventus, Allegri ne è innamorato: spunta l’accordo segreto

Calciomercato Juventus, Allegri ne è innamorato calcisticamente. Accordo segreto per il via libera al gran colpo.

Sono ore molto fervide nel nostro campionato, per quanto concerne il calciomercato. Dopo settimane contraddistinte da pochi movimenti altisonanti, eccezion fatta per il ritorno di Lukaku all’Inter, diverse situazioni sembrano in procinto di sbloccarsi per poter dare vita, a circa un mese dall’inizio della stagione, ad un incastro di situazioni non poco affascinanti.

In casa Juventus, ad esempio, c’è molta curiosità circa quelle che saranno le prossime scelte di Cherubini e colleghi in vista della prossima stagione e in seguito ad un corpo di operazioni in entrata che sembrerebbe aver sbloccato anche il mercato piemontese. Prima che la palla passi ad Allegri da agosto in poi, dirigenza e società hanno il must di consegnare al livornese una rosa che possa tornare a vincere lo scudetto, mettendo alle spalle le infelici e recenti parentesi.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole a tutti i costi Pau Torres

I colpi Di Maria e Pogba vanno in questa direzione, così come il recente arrivo di Cambiaso risulta rispettoso di un’attenzione da sempre maturata all’ombra della Mole Antonelliana per i giocatori di prospettiva. Lo abbiamo visto in questi anni con diversi giocatori quali, giusto per fare un esempio caldo, Matthijs De Ligt.

Il futuro di quest’ultimo sembra lontano da Torino, complice la volontà dell’olandese di fare valutazioni dopo i due quarti posti consecutivi e la consapevolezza della Vecchia Signora che una sortita dell’ex Ajax garantirebbe un’importante linfa da un punto di vista economico.

Ovviamente, bisognerebbe però andare a sostituire un profilo importantissimo, come emerso in questi giorni in cui a fare compagnia al sempre fervente nome di Zaniolo sono anche quelli di difensori quali Bremer o Pau Torres, in seguito alla quasi ufficialità di Koulibaly al Chelsea.

In particolar modo, riportiamo gli ultimi aggiornamenti sul difensore del Villarreal, protagonista anche nell’ultima sfida di Champions League della Juventus dell’ultima stagione. A fare chiarezza è stato Giovanni Albanese a Juventibus. Questo il suo intervento.

“Allegri lo apprezza moltissimo: Torres è in parola con il Villarreal in caso di offerta concreta: è vero che c’è una clausola da 60 milioni, ma un’offerta congrua potrebbe essere intorno ai 50 milioni. Dalla Spagna arrivano segnali chiari: per meno di 40 non si muove. Ma la Juve deve prima vendere de Ligt“.