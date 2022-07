Siamo arrivati a venerdì 15 luglio e nel corso degli ultimi giorni ci sono state importanti novità di calciomercato per la Juventus

Pogba e Di Maria sono stati i primi due colpi ufficiali dei bianconeri in vista della stagione che è ormai iniziata. Colpi da novanta ai quali ha fatto seguito Cambiaso, difensore del Genoa che però potrebbe cambiare aria (a Bologna) per accumulare esperienza. Così come hanno fatto altri elementi che in questo modo avranno modo di giocare di più.

Altri acquisti sono in cantiere per la dirigenza juventina. Zaniolo è in cima alla lista, ma serve anche un difensore di spessore. Specie se andrà via de Ligt, ipotesi che però potrebbe perdere consistenza in caso non arrivi una offerta super da parte del Bayern Monaco. Facciamo dunque il punto della situazione.