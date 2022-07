Calciomercato, super offerta Juventus per Bremer: colpo di scena “Gazzetta”

Calciomercato, super offerta della Juventus per Bremer. Testa a testa con l’Inter per il difensore del Torino. Colpo di scena nell’operazione

La Juventus fa sul serio per il difensore del Torino Bremer. E avrebbe fatto un’accelerata importante per l’operazione, almeno secondo quanto raccontato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Guidi. Adesso è un vero e proprio testa a testa con l’Inter. E, soprattutto, l’offerta della Juve per il difensore sarebbe economicamente assai più vantaggiosa di quella dei nerazzurri.

Una svolta improvvisa per il pacchetto arretrato di Massimiliano Allegri, che potrebbe così ritrovarsi in rosa uno dei migliori della passata stagione che ha rinnovato il proprio contratto con il Torino solamente per dare la possibilità a Urbano Cairo di cederlo nel migliore dei modi. L’Inter ci aveva messo gli occhi addosso da diverso tempo, chiudendo virtualmente l’operazione. Adesso però le cose sono cambiate. Con la Juve che appare davanti.

Calciomercato Juventus, maxi offerta per Bremer

Nel dettaglio non si conoscono i termini di questa offerta, ma possiamo tranquillamente affermare che si parla di una maxi offerta che va a superare quella di Beppe Marotta. Che poi, stando a quanto vi abbiamo raccontato pochi minuti fa, sarebbe l’unica opzione affinché Bremer possa tradire i nerazzurri, ai quali nelle scorse settimane si sarebbe promesso. Insomma, un passo importante per portare alla Continassa un elemento in grado di sostituire benissimo sia Chiellini, che è già andato via, sia De Ligt, che è prossimo all’approdo al Bayern Monaco.