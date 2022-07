Calciomercato, Pau Torres ha detto sì alla Juventus: via libera dopo l’incontro

Calciomercato Juventus, a tutta birra su Pau Torres: il difensore del Villarreal è finito prepotentemente nei radar bianconeri.

Con la situazione legata a de Ligt in continua evoluzione, la Juventus non perde tempo, avendo già individuato il possibile erede del centrale olandese, per il quale è atteso un rilancio del Bayern Monaco a stretto giro di posta.

I fari bianconeri sono proiettati in maniera importante su Pau Torres: il centrale iberico del Villarreal, infatti, sarebbe stato individuato come il tassello giusto da consegnare a Max Allegri per rimpolpare il proprio reparto arretrato. Un mix di tecnica, classe e capacità di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità, che avrebbe ingolosito e non poco la Juventus, che starebbe attenzionando la situazione con interesse.

Calciomercato Juventus, Pau Torres gradisce la destinazione bianconera

A fare il punto della situazione in casa bianconera ci ha pensato “La Gazzetta dello Sport”, che ha fornito maggiori ragguagli in merito all’affaire Pau Torres, che avrebbe posto la Juventus in cima alla lista dei suoi desideri. In virtù di un patto siglato tra il difensore e il “Sottomarino Giallo”, infatti, nel caso in cui dovesse arrivare l’offerta giusta per ambo le parti, il difensore potrebbe fare le valigie. L’ostacolo clausola – che ammonta a circa 65 milioni di euro – non è considerato insormontabile, anzi.

Il Villarreal avrebbe fissato in 50 milioni la richiesta, con la Juve che, al momento, vorrebbe spenderne almeno dieci in meno. Negli ultimi giorni ci sono già stati dei contatti importanti tra le parti, e ciò che trapela, è una sostanziale disponibilità del Villarreal a trattare. Che la trattativa sia già partita, lo dimostra l’incontro materializzatosi nella giornata di ieri, che ha visto coinvolto l’agente del difensore e la dirigenza del “Sottomarino Giallo”: un summit nel quale verosimilmente sarà stata passata al vaglio la proposta della Juve, che comunque dovrà prestare molta attenzione ad un eventuale inserimento di qualche club inglese (City su tutti).