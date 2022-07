Calciomercato Juventus, Bremer rompe il silenzio: annuncio social

Siamo entrati ormai nel vivo del calciomercato e la Juventus ha ancora determinati obiettivi da portare alla corte di mister Allegri.

I primi due grandi colpi la dirigenza l’ha messi a segno: Pogba e Di Maria sono due grandi campioni che fanno la differenza. Calciatori che mandano un messaggio chiaro alle rivali, ovvero che la Juventus vuole tornare a vincere e vuole farlo nel minor tempo possibile. Certo è che adesso l’allenatore si aspetta altri rinforzi. E come lui anche i tifosi bianconeri che aspettano ansiosi.

La chiave del mercato juventino in questa fase è rappresentata dalla partenza o meno di de Ligt. L’olandese è intenzionato a cambiare aria, ma finora il Bayern Monaco non ha messo sul piatto la somma richiesta. Se davvero l’ex Ajax partirà, bisognerà concentrarsi su nuovi arrivi nel settore arretrato.

Calciomercato Juventus, Bremer: “Preparato per quello che verrà”

In difesa, sfumato ormai Koulibaly, il primo obiettivo adesso è Bremer del Torino, per il quale c’è in atto un duello con l’Inter. I nerazzurri ormai da tempo hanno individuato nel brasiliano un rinforzo per il pacchetto arretrato, ma non hanno mai affondato il colpo. E la Juventus nel frattempo è tornata alla carica. Che Bremer cambierà aria ormai sembra chiaro, nessuno però ancora sembra aver trovato l’accordo con il Torino. La svolta però non dovrebbe essere lontana, tant’è che lo stesso giocatore sul suo profilo Instagram ha scritto “Prepare-se para o que està por vir”, vale a dire “Preparato per quello che verrà”. Un indizio sul fatto che presto potrebbe davvero cambiare maglia. Ma chi se lo aggiudicherà?