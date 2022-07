Calciomercato Juventus, boom boom Zaniolo: la svolta è arrivata

Il calciomercato dei bianconeri sembra vivere in questo momento una fase di stallo ma ci sono trattative che potrebbero presto sbloccarsi.

Una volta ingaggiati a parametro zero Pogba e Di Maria, adesso l’attenzione di Cherubini e del suo staff si è rivolta sugli altri obiettivi dei bianconeri. Che devono mettere a segno altri acquisti importanti per poter essere protagonisti sia in Italia che in Europa. In attacco si sogna ancora l’arrivo di Zaniolo.

Il calciatore numero 22 della Roma è un elemento che potrebbe fare benissimo in bianconero, anche per la sua capacità di giocare in più zone del reparto offensivo. Tuttavia finora la Juventus ha visto rispedite al mittente tutte le offerte che sono state fatte ai giallorossi.

Calciomercato Juventus, Dybala la chiave per “liberare” Zaniolo

La chiave dell’affare Zaniolo sembra essere rappresentata proprio da un ex juventino, vale dire Paulo Dybala. Il futuro dell’argentino è ancora nebuloso. Si sta allontanando dall’Inter, che non riesce a sfoltire il suo parco attaccanti, e nel frattempo si è fatto avanti anche il Napoli con il quale però l’accordo pare essere lontano.

In recent hours #Roma has made big moves for #Dybala, 6M offer per season. Meanwhile, #Zaniolo is moving closer and closer to #Juventus. — Fabio Gatto (@FabioGatto10) July 15, 2022

In pole position c’è dunque la Roma di Mourinho, nella quale avrebbe un ruolo centrale, da vera star. Pronta l’offerta di 6 milioni di euro a stagione con la quale si spera di convincerlo a mettere la firma sul contratto. Il suo ingaggio, di fatto, sbloccherebbe la questione Zaniolo. Per il quale continua il corteggiamento della Juventus anche se non si è ancora riusciti a trovare con i giallorossi una intesa su