Calciomercato Juventus, divergenze Cherubini-Allegri: così sfuma tutto

Il calciomercato della Juventus è ormai entrato nel vivo, alcuni colpi sono stati già messi a segno e altri sono in cantiere.

La squadra bianconera è ancora incompleta. Sono già arrivati i colpi Pogba e Di Maria, ma mister Allegri attende ancora altri colpi importanti prima che inizi il campionato. Mai come quest’anno sarà fondamentale partire forte e accumulare punti su punti, prima che arrivi la lunga sosta autunnale per i mondiali di calcio che si giocheranno in Qatar.

Servono innesti in tutti i reparti e le prossime mosse della squadra bianconera saranno inevitabilmente dettate dalla questione de Ligt. Per l’olandese continua il corteggiamento del Bayern Monaco, pronto ad alzare la sua offerta. E’ banale dire che in caso di cessione dell’ex Ajax bisognerà trovare al più presto un sostituto.

Calciomercato Juventus, Badiashile non piacerebbe al tecnico