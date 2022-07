Calciomercato Juventus, Zaniolo subito a Torino: Mou ha detto sì

Calciomercato Juventus, il futuro di Nicolò Zaniolo continua a tenere banco: le ultime indiscrezioni rilanciate da Tuttosport.

Nel corso delle due ultime amichevoli stagionali della Roma, Nicolò Zaniolo ha dimostrato di essere già sul pezzo, impreziosendo le sue prestazioni con giocate di qualità e due goal di pregevole fattura. Segnali che sicuramente José Mourinho avrà apprezzato: del resto, il fatto che la fascia di capitano, nel secondo tempo della sfida contro la Portimonense, sia ricaduta proprio sul “bimbo d’oro”, è indizio inequivocabile del fatto che la Roma sul bimbo d’oro continua a puntare molto.

La Juventus per adesso non è ancora riuscita a formalizzare un’offerta soddisfacente per la Roma, che era partita da una base di 60 milioni di euro. Secondo quanto evidenziato da Tuttosport, si pensa che l’affare possa chiudersi anche a quota 40 milioni, con l’inserimento da parte della Juve di una contropartita tecnica: il profilo di Arthur è il principale indiziato, e sarebbe un profilo tutt’altro che sgradito allo Special One, che confiderebbe nel trovare una soluzione vantaggiosa a stretto giro di posta, in maniera tale da riorganizzare il prima possibile la squadra. Ricordiamo che la Roma negli ultimi giorni sta affondando il colpo per Paulo Dybala, e spera di trovare la quadra con la Joya: a quel punto, un addio di Zaniolo non sarebbe affatto da escludere, con i bianconeri che, dal canto loro, dovranno alzare la parte cash per provare a stuzzicare i giallorossi, che non hanno alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello a cuor leggero.