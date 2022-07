Calciomercato Juventus, salta lo scambio | Allegri travolto: 40 milioni

Calciomercato Juventus, salta lo scambio per il difensore. Adesso la situazione potrebbe evolversi diversamente.

La Juventus è ancora interessata al difensore centrale dell’Arsenal, Gabriel. Il brasiliano è uno dei giocatori in lista per il post De Ligt. Inizialmente si era parlato di un possibile scambio con una contropartita in mediana, Arthur.

L’Arsenal non sembra disposto a scendere dalla richiesta iniziale di 40 milioni di euro. La Juventus per abbassare la pretesa degli inglesi avrebbe inserito una contropartita tecnica. Ma L’Arsenal non sembra così disposto a scendere a compromessi.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal non accetta lo scambio per Gabriel

La Juventus negli ultimi periodi aveva aperto anche alla possibilità di un inserimento di un’altra contropartita, il francese Rabiot anche lui in possibile uscita da Torino.

Gli inglesi, però, hanno fatto sapere di non voler accettare l’ipotesi di uno scambio e preferirebbero altre vie, come riportato anche su ‘Calciomercato.it’. Ora non ci resta che aspettare e vedere come i bianconeri decideranno di rimpiazzare De Ligt.