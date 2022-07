Calciomercato Juventus, zavorra da 47 milioni: riattivati i contatti

Per la Juventus il calciomercato continua ad essere apertissimo, con tanti movimenti in vista nel corso delle prossime settimane.

Il club bianconero sta iniziando a serrare i tempi per portare alla corte di Massimiliano Allegri i giocatori necessari per aprire un nuovo ciclo vincente. Dopo Di Maria e Pogba i tifosi sognano altri colpi. Ma la dirigenza deve pur fare i conti con il bilancio, per questo motivo potrebbero esserci anche delle partenze eccellenti da qui all’inizio del campionato.

Tra gli elementi che il club bianconero sta cercando di piazzare altrove c’è anche Arthur, che “pesa” a bilancio per 47 milioni di euro. L’ingaggio è un ostacolo per molti club interessati a lui, anche se sembrano esserci delle novità a riguardo all’orizzonte.

Calciomercato Juventus, Arthur-Arsenal: contatti ripristinati

Come ha spiegato il giornalista Giacomo Iacobellis su Twitter continua ad essere viva la pista che potrebbe portare il calciatore brasiliano all’Arsenal, sono stati riallacciati i contatti con gli inglesi. Tant’è che il centrocampista e la Juventus starebbero valutando la sua presenza o meno nel tour degli Stati Uniti della formazione bianconera. In modo da verificare e valutare eventiali offerte sul tavolo.

⚪️⚫️El #Arsenal ha reactivado el plan #Arthur: el jugador y la #Juventus mutuamente están hablando de saltarse la gira en EE.UU. para ver cómo avanzan operaciones abiertas. Arthur nunca consideró a la #Roma entre sus opciones. O Arsenal o #FCBarcelona ahora mismo @TuttoMercatoWeb — Giacomo Iacobellis (@giaco_iaco) July 17, 2022

Lo stesso giornalista ha spiegato come la Roma non sia una ipotesi per il futuro del mediano, intenzionato a proseguire la sua carriera ai Gunners o al Barcellona. In ogni caso sembra essere sempre più vicina la sua cessione.