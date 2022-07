Calciomercato Juventus, incontro finito per Bremer: c’è la svolta

Calciomercato Juventus, terminato l’incontro tra Torino ed Inter per Bremer: ecco le ultime indiscrezioni e i possibili risvolti.

Importanti aggiornamenti sul fronte Bremer: come riferito da Sky, infatti, è appena terminato l’incontro tra Inter e Torino per il difensore granata, nel corso del quale i nerazzurri hanno ribadito l’offerta precedentemente presentata.

Ragion per cui, Marotta ha deciso di non partecipare ad aste con la Juventus, che nelle ultime ore ha fatto irruzione sul difensore. Dopo aver ultimato la cessione di de Ligt, infatti, i bianconeri hanno affondato il colpo per Bremer, presentando al Torino un’offerta che, comprensiva di bonus, potrebbe superare i 40 milioni di euro. Come riferito dalla stessa emittente satellitare, in questi istanti è in corso un incontro tra Vagnati e l’entourage del difensore brasiliano.

Nel caso in cui il Torino non dovesse accettare l’offerta presentata dall’Inter, dunque, ecco che i nerazzurri sarebbero tagliati fuori nella corsa al centrale brasiliano, sul quale da tempo avevano messo gli occhi. L’irruzione della Juventus ha fatto saltare definitivamente il banco, anche perché la “Vecchia Signora” avrebbe prospettato al “gigante” carioca un contratto da circa 5 milioni di euro netti a stagione. Svolta sempre più vicina, dunque: vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui trapelassero ulteriori aggiornamenti a stretto giro di posta.