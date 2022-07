Calciomercato Juventus, poker d’affari con il Toro: 45 milioni per Bremer

Calciomercato Juventus, giorni ed ore molto calde in casa bianconera su plurimi fronti. A partire da quello legato a Bremer, ad oggi candidato ideale per l’eredità di de Ligt.

Il futuro di Matthijs sarà ormai lontano da Torino, come emerso anche dalle immagini di questo pomeriggio che lo hanno visto partire verso la Germania, in direzione di quella Monaco di Baviera in cui avrà la possibilità di indossare la terza gloriosissima casacca della sua importante seppur breve carriera.

Il passaggio dell’ex Ajax in Bundesliga rischia però di rappresentare anche l’ennesimo elemento di un gioco di incastri le cui ingerenze potrebbero farsi sentire fra non molto e impattare sulle future mosse di tanti altri club. La cessione di Koulibaly al Chelsea, ad esempio, ha inserito anche il Napoli in questi discorsi legati alle retrovie e nel quale sarà nei prossimi giorni coinvolta anche la Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Momblano non ha dubbi; le ultime su Bremer

Se con i circa 80 milioni di euro richiesti per la cessione dell’olandese in molti prevedono l’affondo per Zaniolo, va anche detto che questa cifra servirà per ovviare all’importante sortita del classe ’99, ovviare all’assenza del quale non sarà di certo cosa semplice.

In particolar modo, da diversi giorni a questa parte, sono aumentate le quotazioni di Gleison Bremer, fino a pochissimo tempo fa accostato vicino all’Inter ma adesso destinato a cambiare casacca ma non città.

Sul suo conto si è espresso Luca Momblano a Juventibus, a detta del quale la Juventus può sfruttare l’interesse del Torino per tre giocatori bianconeri. L’unico ed eventuale ostacolo sarebbe rappresentato unicamente da un cambio di idee da parte del brasiliano. L’offerta sul tavolo è di 35 milioni più bonus per un complessivo di circa 45 milioni. Gli altri 40 andranno poi investiti su Nicolò? Chissà.