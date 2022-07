La Juventus è impegnata in questi giorni a rinforzare la sua squadra mentre un suo ex campione ha trovato squadra in serie A.

Non ci sono dubbi sul fatto che la società bianconera in questa fase di mercato stia rivolgendo tutte le sue attenzioni su come rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri. Dopo Pogba e Di Maria arriveranno altri campioni nel corso delle prossime settimane. La curiosità dei tifosi è però rivolta anche al futuro di un calciatore che ha visto scadere il suo accordo con la Juventus alla fine della scorsa stagione.

Stiamo parlando ovviamente di Paulo Dybala, il cui futuro interessa ancora molto ai supporters juventini. Che a quanto pare vedranno “accontentato” il loro desiderio di non vederlo con la maglia dei rivali dell’Inter addosso. La “Joya” infatti è destinato a rimanere in serie A ma alla Roma.

Calciomercato Juventus, Dybala è della Roma

Colpo di scena nelle ultime ore, con Dybala che è stato convinto dalla proposta della Roma ed è pronto alla firma. L’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore.

L’ex numero dieci della Juventus è già pronto per la sua nuova avventura come sottolinea anche il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Che su tweet scrive che il calciatore è già partito su un volo privato della famiglia Friedkin per raggiungere il Portogallo. Dove si sottoporrà alle visite mediche per poi mettersi subito a disposizione di Mourinho.

Sfuma dunque il suo passaggio all’Inter, squadra che sembrava essere molto vicina al suo ingaggio. Ma nelle ultime ore tutto è cambiato.