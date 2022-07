Calciomercato, Juventus beffata: accordo per il nuovo Muriel.

Non è più un mistero che la Juventus sia alla ricerca di un attaccante che possa fare da vice Vlahovic per la prossima stagione ma per nessuno dei nomi che sono stati accostati al club torinese nelle scorse settimane sono stati fatti significativi passi in avanti, tanto che ad oggi la “Vecchia Signora” presenta ancora la stessa necessità: trovare una punta.

Dopo la freschissima notizia della chiusura dell’affare Bremer, soffiato all’Inter quando sembrava tutto ormai fatto per l’arrivo del brasiliano a Milano, ci sarà sicuramente più tempo da impiegare al reparto offensivo; e chissà che non sia stato proprio questo il motivo per il quale la Juventus si sia fatta a sua volta fregare un giovane di interessantissime prospettive da , tra l’altro, una realtà molto piccola come quella del neo promosso Lecce, che ha però anche battuto sul tempo anche l’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, Gueddar approda al Lecce: niente attaccante per Allegri

Secondo quanto riportato da “Equipe”, infatti, il classe 2004 Adam Gueddar, che attualmente è di proprietà dell’Amiens ed etichettato da taluni come il nuovo Muriel, firmerà a breve un contratto con i salentini, con cui quindi giocherà la prossima stagione di Serie A. Ecco quindi che la “Vecchia Signora” si vede ancora costretta a cambiare obiettivo per il sostituto del suo attuale numero 9.