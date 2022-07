Calciomercato Juventus, Bremer day rovente: accordo e “sbarco” da Allegri prenotati

Calciomercato Juventus, oggi potrebbe essere il Bremer day. L’offerta bianconera è migliore di quella nerazzurra. “Sbarco” immediato

Il giorno di Bremer, dopo quello dell’addio di De Ligt. Sono ore caldissime in casa bianconera per il difensore che dovrebbe andare a prendere proprio il posto dell’olandese. Ieri, l’Inter, non ha rilanciato ed è rimasta ferma con la propria offerta alla società di Cairo. Più bassa, sia per il cartellino, sia per il difensore granata che ormai sembra essere davvero ad un passo dal cambiare sponda in città. Ieri è rimasto in Austria Bremer, in ritiro, ma oggi potrebbe già prendere una macchina e tornare nel capoluogo piemontese.

O, al massimo, spiega TuttoSport in edicola questa mattina, Bremer potrebbe volare negli States per la tournée nella giornata di giovedì. Insomma, è davvero iniziato il conto alla rovescia per il colpo dei bianconeri, che hanno battuto la concorrenza dei nerazzurri che hanno atteso troppo. E a quanto pare anche nella giornata di ieri hanno chiesto ulteriore pazienza. Non accordata.

Calciomercato Juventus, l’offerta per Bremer

La Juve con i soldi arrivati da De Ligt s’è spinta oltre. Ha avuto la possibilità economica di farlo questo colpo. Secondo il quotidiano torinese Cherubini ha fatto centro – o lo sta per fare, come preferite – grazie ad un’offerta di 40 milioni di euro al Cairo e uno stipendio per il giocatore, uno dei migliori della Serie A lo scorso anno, di 4,5 milioni all’anno. Offerta indecente e irrinunciabile per tutti. In questo modo non c’è stata partita con la società milanese, ferma, immobilizzata, anche dal mancato affondo del Psg per Skriniar.

Capolavoro di Cherubini. Di un dirigente che per ora ha portato a Torino “solamente” Di Maria, Pogba e Bremer, appunto. Sognando sempre per completare l’opera, quel colpo in mezzo al campo.