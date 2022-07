Calciomercato Juventus, non solo Bremer: quell’accordo segreto con il nuovo “gigante”

Calciomercato Juventus, due difensori in partenza, e due ne potrebbero arrivare. Quell’accordo segreto col il nuovo “gigante”

Due difensori via. Due che potrebbero entrare. Il mercato difensivo della Juventus non si dovrebbe limitare solamente a Bremer. Anche perché, oltre De Ligt, non fa parte più della rosa Giorgio Chiellini, il capitano. In poche parole, a Massimiliano Allegri, un altro centrale serve per affrontare la prossima stagione. Sì, è vero, c’è sempre quel Gatti che sembra stuzzicare l’idea del tecnico, ma l’ex Frosinone potrebbe pagare almeno inizialmente il cambio di categoria. Meglio tutelarsi.

Per questo Cherubini ha in mente almeno un altro colpo lì dietro. E i nomi che circolano sono importanti. Da Pau Torres del Villarreal e Gabriel dell’Arsenal: tutt’altro che economici, a dire il vero. Per tale motivo, spiega TuttoSport in edicola, l’innesto dietro potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A, soprattutto per quell’accordo segreto che il giocatore in questione ha con il suo attuale club.

Calciomercato Juventus, anche Milenkovic

Uno dei papabili, nel breve periodo, a vestire il bianconero, sembra proprio Nikola Milenkovic della Fiorentina. Tra il difensore e Commisso ci sarebbe un accordo: dare la possibilità di raggiungere una big qualora si presentasse con l’offerta giusta che in questo caso potrebbe essere di15 milioni di euro. Il calciatore, inoltre, ha come agente Ramadani, uno che con la Vecchia Signora ha un buono rapporto. Le pedine quindi potrebbero avere l’incastro giusto presto, molto presto.

E poi, l’inserimento di Bremer, potrebbe anche far accettare ad Allegri il colpo in Serie A. Sicuramente meno ad affetto degli altri, ma molto utile alla causa bianconera. Magari anche Gatti potrebbe restare alla fine, per crescere e per capire realmente quali sono le potenzialità. Ma questo è un altro discorso che dopo verrà affrontato.