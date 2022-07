Calciomercato, Zaniolo “nelle mani” della Juventus: ribaltone e firma

Calciomercato, i bianconeri danno l’idea di aver momentaneamente “accantonato” il fantasista giallorosso: ecco cosa potrebbe succedere.

La priorità assoluta, una volta perso Matthijs de Ligt, era sistemare la difesa. Tutte le altre operazioni sarebbero potute tranquillamente passare in secondo piano. E per colmare l’enorme buco lasciato dal centrale olandese, finito al Bayern Monaco all’interno di un’operazione da circa 100 milioni di euro, l’unica strada percorribile era quella che conduceva a Gleison Bremer. Da mesi nel mirino della dirigenza juventina, il roccioso centrale del Torino rappresentava la prima alternativa all’ex Ajax.

Per accaparrarselo però bisognava vincere la concorrenza dell’Inter. Che da tempo, proprio come i bianconeri, era sulle tracce del centrale brasiliano. Ma alla fine, dopo due giorni di fuoco, il derby d’Italia del calciomercato se l’è aggiudicato la Vecchia Signora, che ora può contare su uno dei migliori difensore della Serie A, come si è ben potuto appurare dall’ultima stagione. La Juventus, tuttavia, difficilmente si limiterà a Bremer, terzo grande acquisto dopo gli arrivi a parametro zero di Paul Pogba ed Angel Di Maria.

Calciomercato Juventus, Zaniolo potrebbe firmare il rinnovo con la Roma se i bianconeri desistono

Ora tocca al centrocampo, il reparto che ha più bisogno di rinforzi. E l’attacco? Per adesso sembra aver subito un forte rallentamento la trattativa per Nicolò Zaniolo. Secondo Sky Sport, la Juventus non avrebbe intenzione di affondare il colpo, abbandonando momentaneamente l’obiettivo. La Signora rimarrebbe in ogni caso l’unica squadra in corsa per il fantasista della Roma, che da oggi ha ufficialmente un Dybala in più nella sua rosa. I bianconeri, come spiega Sky, sarebbero i soli a poter inoltrare un’offerta di almeno 50 milioni alla società capitolina, senza contropartite tecniche.

Le attenzioni della Juve si spostano dunque su Alvaro Morata: per l’attaccante spagnolo sembra che l’Atletico Madrid si stia “ammorbidendo”, forse a causa delle voci di un possibile arrivo di Cristiano Ronaldo dal Manchester United. Se pertanto Zaniolo dovesse restare nella Capitale non è escluso che possa decidere di rinnovare con il club dei Friedkin.