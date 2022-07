Calciomercato Juventus, clausola da 15 milioni e sorpresona Bremer

Calciomercato Juventus, i bianconeri non sono affatto sazi e all’orizzonte si profila un altro acceso scontro con l’Inter.

Si profila un altro scontro – non meno acceso – all’orizzonte. Le due “litiganti” sono sempre loro: la Juventus da una parte, l’Inter dall’altra. E l’oggetto della contesa, come nel caso di Gleison Bremer, è nuovamente un difensore. Sull’ex granata, da ieri ufficialmente un giocatore della Vecchia Signora, l’hanno spuntata i bianconeri. E non è da escludere che non ci riescano anche con Nikola Milenkovic, centrale serbo della Fiorentina che entro l’estate potrebbe lasciare il capoluogo toscano.

Nelle prossime ore i nerazzurri, ancora scossi dall’epilogo della vicenda che ha riguardato il roccioso brasiliano, potrebbero accelerare per il giocatore della Viola. Che arriverebbe a prescindere da una futura cessione di Milan Skriniar, sempre nel mirino del Psg. Ma il mancato acquisto di Bremer rischia di bloccare definitivamente la cessione dello slovacco ai parigini. Anche in seguito alla montante protesta della tifoseria organizzata, alla quale non è andata affatto giù la “sconfitta” nel vulcanico derby di mercato con la Juventus.

Calciomercato Juventus, è ancora duello con i nerazzurri per il viola Milenkovic

I bianconeri hanno bisogno di un altro difensore di livello: impensabile, infatti, che Massimiliano Allegri possa chiedere gli straordinari ad uno come Bonucci, la scorsa stagione perennemente afflitto da problemi muscolari di ogni sorta. E Milenkovic potrebbe fare al caso del tecnico toscano, come conferma il giornalista di calciomercato.it Riccardo Meloni. Che sul suo profilo Twitter spiega come la Juventus sia tentata dall’esercitare la clausola di quindici milioni che il giocatore, in scadenza nell’estate 2023, aveva concordato un anno fa con il club di Rocco Commisso. Il serbo si andrebbe ad alternare con Bonucci, mentre Bremer sarebbe il perno della retroguardia, occupando il posto che fu di de Ligt e Chiellini.