Calciomercato Juventus: “Colpo in difesa? Allegri valuterà”

Il calciomercato della Juventus prosegue, non si ferma dopo l’arrivo di Bremer. I bianconeri devono ancora puntellare la rosa.

Il campionato è ormai alle porte, manca sempre meno al fischio d’inizio del match con il Sassuolo in programma nel giorno di Ferragosto. Il club ha già fatto degli investimenti molto importanti, portando a Torino Bremer, Di Maria e Pogba. Che faranno parte della colonna dorsale dei titolari di mister Allegri.

L’allenatore livornese ha iniziato a lavorare sul campo con i suoi ragazzi ed è scontato dire che attende al più presto gli altri rinforzi. Nel frattempo la società proseguirà nel suo lavoro, consapevole che per nuovi colpi ci sarà tempo fino alla fine del mese di agosto.

Calciomercato Juventus, Lanzo: “Manca un centrale mancino”

Delle possibili mosse dello staff dirigenziale nelle prossime settimane ai microfoni della TvPlay ne ha parlato ieri anche il giornalista di Tuttosport Stefano Lanzo: “Altro colpo in difesa per la Juventus? Da quello che ci risulta, la Juventus partirà per gli Stati Uniti e Allegri farà le sue valutazioni. La difesa è al centro dei pensieri: numericamente stanno bene, ma poi l’allenatore farà le sue scelte. Gatti verrà valutato, è una presenza importante: Allegri valuterà. Come per Rugani, che comunque Allegri conosce già” ha detto il giornalista. Che tuttavia non esclude un altro colpo in difesa per i bianconeri. “Manca il centrale mancino, ma dipenderà dalle possibilità che offre il mercato. Milenkovic è un’opportunità da valutare più avanti, sempre che sia ancora disponibile, perché l’Inter sta facendo le sue valutazioni con la situazione Skriniar in evoluzione. È chiaro che per Bremer hanno speso tanto, non prenderanno anche Pau Torres per dirne uno” ha concluso Lanzo.