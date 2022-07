Calciomercato Juventus, volano gli stracci: Arrivabene usa il pugno di ferro

Calciomercato Juventus, Arrivabene non ne può più e passa alle maniere forti. Ecco cosa sta succedendo.

Sono stati giorni molto intensi in quel di Torino, caratterizzati non più unicamente dal diffondersi di voci e indiscrezioni ma anche dalla concretizzazione di diversi e importanti scenari. A circa due settimane di distanza dai nobilissimi e altisonanti arrivi di Pogba e Di Maria, all’ombra della Mole Antonelliana è giunto anche uno dei giocatori maggiormente seguiti in questi mesi dalla Vecchia Signora e dall’élite del calcio italiano ed europeo.

In queste ore è infatti giunta l’ufficialità di Gleison Bremer, difensore brasiliano giudicato come il migliore in termini di prestazioni e rendimento lo scorso anno e divenuto motivo di un’affascinante dialettica sull’asse Torino-Milano concretizzatasi alla fine con la beffa dell’Inter di Marotta. Non solo, in un J-Mediacal saturatosi diverse volte in questi ultimi giorni, ha fatto passaggio un’ultima volta anche Matthijs de Ligt, ceduto ufficialmente al Bayern Monaco per circa 80 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, pugno di ferro con Ramsey

Il bottino proveniente dalla Baviera è stato già in parte indirizzato nelle casse del club concittadino di Urbano Cairo ma sono tutt’altro che da escludersi nuove e significative operazioni da parte di quell’Arrivabene che qualche mese fa aveva sornionamente dichiarato che non la Juventus non si sarebbe distinta per dei colpi di teatro.

Maturata la consapevolezza di come il modus operandi abbia seguito fin qui tutt’altra direzione, soprattutto alla luce dell’ormai esplicito anelito al voler costruire una rosa che torni celermente ad essere competitiva, riportiamo di seguito fondamentali aggiornamenti legati al futuro di Aaron Ramsey.

Il centrocampista gallese ha rappresentato sicuramente uno degli investimenti peggiori del recente passato sabaudo ed è ancora a libro paga degli Agnelli, a causa di prestazioni e condizioni fisiche che non hanno convinto alcun club a prelevarlo definitivamente dalla Juventus.

Come riferito da Calciomercato.it, all’ex Arsenal è stato comunicato di essere fuori rosa. Si discute, ora, sulla famosa buonuscita. Aaron chiede 5 milioni, la Juventus è ferma a 2.