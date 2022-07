De Ligt e la “difesa alta”: la figuraccia all’esordio col Bayern è epica

By

L’ormai ex Juventus non inizia proprio al massimo delle suggestioni il suo esordio con la nuova maglia, ecco cosa è successo.

Ormai ufficiale al Bayern Monaco, De Ligt non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura con la nuova maglia della squadra tedesca.

DC UNITED 1-5 FC BAYERN MÜNCHEN

Un brutto errore contro il DC United mette “in ginocchio” i bavaresi e il difensore non risponde al massimo delle possibilità lasciando andare in gol gli avversari nell’amichevole in USA.

De Ligt esordisce con un errore nell’amichevole americana

L’ormai ex Juventus, chiaramente in un amichevole bisogna dirlo, non ha risposto al massimo della aspettative nella sua prima uscita da protagonista con la nuova maglia.

La Juventus l’ha da poco salutato sui social. Il classe 1999 adesso è un nuovo titolare del Bayern Monaco ma il suo esordio l’ha già visto protagonista in negativo, con un’uscita certamente non al massimo delle sue capacità.