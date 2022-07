Calciomercato Juventus, step by step: firma a cadenza ridotta

Continuano le trattative di calciomercato in casa Juventus quando ormai siamo entrati nella seconda metà del mese di luglio.

C’è ancora tanto lavoro da fare per la dirigenza juventina, quando ormai manca solamente meno di un mese all’inizio del prossimo campionato di serie A. Il debutto della Juventus avverrà nel giorno di Ferragosto contro il Sassuolo di mister Dionisi e il suo collega Allegri spera di avere al completo completo la rosa nel minor tempo possibile.

Dopo gli arrivi di Pogba, Bremer e Di Maria l’allenatore bianconero infatti attende ancora altre pedine in tutte le zone del campo. Soltanto in questo modo potrà riuscire ad essere competitivo con la sua squadra per lo scudetto. C’è però anche da gestire al meglio le risorse già in rosa, cercando di blindare i giovani talenti sui quali puntare per il futuro.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Fagioli si avvicina

Uno di questi è il centrocampista Fagioli, reduce dalla promozione in serie A con la maglia della Cremonese. Il suo prestito ai grigiorossi gli ha permesso di evidenziare le sue qualità. Il suo prossimo futuro è da capire: potrebbe rimanere in prima squadra oppure essere girato nuovamente in prestito per giocare con continuità.

A piccoli passi, ma la #Juventus sta andando avanti per il rinnovo di #Fagioli: contatti anche negli ultimi giorni // Juventus are gradually moving forward in their plans to extend Fagioli’s contract: there’s been contacts over the last few days 📈⚪️⚫️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 21, 2022

Molto dipenderà anche dal suo rinnovo contrattuale. Come spiega Romeo Agresti su Twitter anche negli ultimi giorni ci sono stati contatti tra le parti per arrivare alla definizione dell’accordo. A piccoli passi si cerca un punto d’incontro per mettere nero su bianco.